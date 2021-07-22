Лесные пожары тушат в четырех районах Вологодской области

22.07.2021 [Общество]

По данным на утром 22 июля в Вологодской области восемь действующих природных пожаров, четыре из них локализованы. Борьба с огнем на 850 гектарах продолжается в четырех районах: Вытегорском, Вожегодском, Верховажском и Тотемском. 

За сутки было ликвидировано пять очагов: два в Никольском, по одному - в Нюксенском, Кирилловском, Вожегодском районах. В Вожегодском районе также был локализован лесной пожар на площади 146 гектаров, сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

Аэромобильная группировка МЧС России продолжает работу в Верховажском районе, где участвует в работах по локализации пожара в районе поселка Рогна. 

Тэги: лесные пожары

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