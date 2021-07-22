Отметки о браке и детях в паспорте стали для россиян необязательными

22.07.2021 [Общество]

Отметки о регистрации брака и о детях теперь будут ставиться в паспортах граждан России по желанию. Соответствующее право у россиян появилось после подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным специального постановления правительства. При этом обязательными остаются штампы о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

«Со временем штампы объявили пережитком прошлого, да и базы данных развивались стремительно. И если раньше многие предприимчивые граждане частенько заливали паспорта чернилами или вовсе их теряли, чтобы впоследствии получить чистые документы, то сегодня количество обязательных отметок в основном документе гражданина, сведено к минимуму. Известны планы и вовсе перейти на пластиковую карточку, вся информация на которой будет занесена в электронном виде», — рассказал в интервью «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Тем не менее, отмена требования о вышеуказанных штампах может добавить хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью. Ведь для ее юридической чистоты требуется учитывать интересы второй половины продавца. И если объект был приобретен во время брака, то не исключено, что бывшая супруга (супруг) предъявят претензии на продаваемый или уже проданный объект.

«Так что придется теперь юристам и нотариусам чаще обращаться к государственным базам данных. Поэтому путь к пониманию семейного статуса гражданина станет чуть длиннее», — отмечает юрист.

Соловьев также предсказал возможные сложности у родственников, которые захотят попасть, например, в реанимацию. Так, жену к мужу, лежащему в реанимации, могут пустить только после официального подтверждения брака. 

Тэги: паспорт, законодательство

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