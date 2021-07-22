Житель Череповецкого района до смерти избил пожилого родственника

20 июля в деревне Новая в Череповецком районе на улице нашли тело 74-летнего мужчины с множественными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, тело пенсионера было обнаружено рядом с домом его дальнего родственника. По версии следствия, этот 56-летний мужчина причастен к избиению погибшего.

— Следователи выяснили, что оба мужчины, являвшиеся жителями г. Череповца, совместно употребляли спиртное с 19 июля, обстоятельства произошедшего конфликта устанавливаются, — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Назначен комплекс судебных экспертиз.