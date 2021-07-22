Житель Череповецкого района до смерти избил пожилого родственника

22.07.2021 [Происшествия]

20 июля в деревне Новая в Череповецком районе на улице нашли тело 74-летнего мужчины с множественными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 

Как сообщает региональное управление следственного комитета, тело пенсионера было обнаружено рядом с домом его дальнего родственника. По версии следствия, этот 56-летний мужчина причастен к избиению погибшего. 

— Следователи выяснили, что оба мужчины, являвшиеся жителями г. Череповца, совместно употребляли спиртное с 19 июля, обстоятельства произошедшего конфликта устанавливаются, — говорится в сообщении. 

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Назначен комплекс судебных экспертиз. 

Тэги: пьянство, избиение

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей
В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража
В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново
Вытегорским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного тракториста
В реанимациях моногоспиталей Вологды и Череповца нет ни одного привитого от коронавируса пациента
В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик
В Кириллове велосипедист попал под колеса авто и погиб

Похожие новости

Вологжанин устроил дебош в баре в ночь на 5 июня

Виновника беспорядка доставили в полицию

1714
0

На проходных «Северстали» в Череповце вновь заработают алкотестеры

Год назад они были отключены из-за пандемии коронавируса, и количество пойманных пьяными на работе сотрудников выросло

1484
0

В Вологде задержали пьяного мужчину, который пытался зайти в детсад

Инцидент произошел в учреждении на улице Залинейной

1603
0

В Череповце пенсионер ударил собутыльника ножом в бедро

Пострадавший скончался на месте происшествия

1609
0

Житель Вологодского района арестован по подозрению в причинении смертельной травмы собутыльнику

Потерпевший скончался от травмы живота с разрывом внутренних органов

960
0

В Вологде задержали пьяного мужчину с пистолетом

Росгвардейцам вологжанин заявил, что купил травматическое оружие и решил проверить, как оно стреляет

1332
0

В Вологде задержали угонщиков-неудачников, вскрывших четыре авто

Молодые люди были пьяны, им просто не хотелось возвращаться домой пешком

1562
0

Житель Никольска пытался отбить собутыльника у полицейских, чтобы не пить одному

Когда его доставили в отделение, мужчина ударил одного из сотрудников полиции ногой по лицу

1271
0

Двое пьяных вологжан на авто застряли в сугробе, пытаясь скрыться от росгвардейцев

Перед этим мужчины подрались друг с другом на улице Кирова

1461
0

Вологжанина осудили условно за причинение тяжелой травмы 16-летнему пасынку

Мальчик был доставлен в больницу с травмой головы в ночь на 19 мая, в избиении школьника заподозрили его нетрезвого отчима

1022
0

18-летний житель Тотемского района бил рабочего банным ковшом, вымогая деньги

Суд приговорил молодого человека к 3,5 годам колонии общего режима

3070
0

Чтобы выйти из запоя, вологжанин сказал полицейским, что убил своего отца

Мужчина позвонил в полицию.

2558
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжане могут обучиться IT-профессиям при финансовой поддержке государства
Футболисты «Динамо-Вологда» чуть не упустили победу в игре против «Ростова Великого»
Лесные пожары тушат в четырех районах Вологодской области
Отметки о браке и детях в паспорте стали для россиян необязательными
Житель Череповецкого района до смерти избил пожилого родственника
В Шексне полицейские спасли женщину из горящего дома
Волонтёров приглашают на восстановление храма Богоявления в Вологде 25 июля
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4848
0
21.07.2021 [БлогоVO]

На моего ребенка напали, я об этом рассказала, чтобы предупредить других родителей, и теперь на меня еще и заявление написали

565
0
21.07.2021 [Обзор Прессы]

Архитектор Иван Магарёв: «Памятник архитектуры важно приспособить под современное использование, сохранив его историю»

309
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика