В Шексне полицейские спасли женщину из горящего дома

Вечером 20 июля в многоквартирном доме на улице Зеленой в поселке Шексна произошел пожар. Густой дым из окон одной из квартир заметил наряд проезжавшего рядом наряда ППС.

— Старший сержант полиции Денис Погодкин и сержант полиции Антон Смирнов сообщили о происшествии в дежурную часть ОМВД России по Шекснинскому району и поспешили на помощь. Правоохранители взяли огнетушитель из служебной машины и вошли в горящую квартиру. Сквозь густой дым и разгорающееся пламя они увидели женщину, лежавшую на полу, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

59-летняя пострадавшая лежала на полу без сознания. Полицейские вынесли женщину из квартиры и потушили очаг возгорания. Хозяйку передали медикам прибывшей на место скорой.

По данным областного УМЧС, причиной возгорания стала неосторожность при курении.