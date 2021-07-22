В Шексне полицейские спасли женщину из горящего дома

22.07.2021 [Происшествия]
В Шексне полицейские спасли женщину из горящего дома

Вечером 20 июля в многоквартирном доме на улице Зеленой в поселке Шексна произошел пожар. Густой дым из окон одной из квартир заметил наряд проезжавшего рядом наряда ППС.  

— Старший сержант полиции Денис Погодкин и сержант полиции Антон Смирнов сообщили о происшествии в дежурную часть ОМВД России по Шекснинскому району и поспешили на помощь. Правоохранители взяли огнетушитель из служебной машины и вошли в горящую квартиру. Сквозь густой дым и разгорающееся пламя они увидели женщину, лежавшую на полу, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

59-летняя пострадавшая лежала на полу без сознания. Полицейские вынесли женщину из квартиры и потушили очаг возгорания. Хозяйку передали медикам прибывшей на место скорой. 

По данным областного УМЧС, причиной возгорания стала неосторожность при курении. 

Тэги: полиция, спасение, пожар
Фото областного УМВД

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