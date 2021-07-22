Волонтёров приглашают на восстановление храма Богоявления в Вологде 25 июля

22.07.2021 [Культура]

Волонтёров на работы по восстановлению Храма Богоявления в Вологде приглашают организаторы проекта «Школа архитектурного наследия».

– По традиции мы приглашаем вас целыми семьями, в том числе с детьми, компаниями друзей и единомышленников, – сообщается на странице мероприятия. 

Участников акции ждёт обед-пикник с чаем и пиццей.

Если вы собираете волонтёрские часы, то для заполнения электронной книжки волонтёра можно пройти регистрацию на сайте.

Для участия можно отправить сообщение в группе или позвонить по телефону + 7 921 898 53 65 куратору проекта (София).

Начало мероприятия 25 июля в 13:00 у храма по адресу: Вологда, Гоголя, 1.

Храм Богоявления в Вологде, который также называются, Георгиевской тёплой церковью, находится по адресу: Гоголя, 1.

Точная дата постройки этого храма неизвестна. В писцовых и переписных книгах он впервые упоминается в 1646 году. Считается, что церковь Богоявления была самым ранним каменным приходским храмом Вологды. 

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