Волонтёров приглашают на восстановление храма Богоявления в Вологде 25 июля

Волонтёров на работы по восстановлению Храма Богоявления в Вологде приглашают организаторы проекта «Школа архитектурного наследия».

– По традиции мы приглашаем вас целыми семьями, в том числе с детьми, компаниями друзей и единомышленников, – сообщается на странице мероприятия.

Участников акции ждёт обед-пикник с чаем и пиццей.

Если вы собираете волонтёрские часы, то для заполнения электронной книжки волонтёра можно пройти регистрацию на сайте.

Для участия можно отправить сообщение в группе или позвонить по телефону + 7 921 898 53 65 куратору проекта (София).

Начало мероприятия 25 июля в 13:00 у храма по адресу: Вологда, Гоголя, 1.

Храм Богоявления в Вологде, который также называются, Георгиевской тёплой церковью, находится по адресу: Гоголя, 1.

Точная дата постройки этого храма неизвестна. В писцовых и переписных книгах он впервые упоминается в 1646 году. Считается, что церковь Богоявления была самым ранним каменным приходским храмом Вологды.