В Череповце двор залили водой для проверки качества ремонта

22.07.2021 [Общество]

В Череповце коммунальщики для проверки качества проведенного ремонта вылили более двух кубометров воды на проезжую часть двора на улице Химиков, 12. Эксперимент подтвердил, что вода в ливневую канализацию не уходит.

«Уже после ремонта от жителей поступил сигнал, что вода после дождя все же не уходит в ливневую канализацию. Эксперимент с проливкой двора это подтвердил. Департамент ЖКХ выдаст предписание подрядчику на устранение замечания. Часть участка будет отфрезерована, заново уложен асфальт», — цитирует официальный сайт Череповца слова зампредседателя Гордумы Романа Маслова.

Работы в рамках проекта «Комфортная городская среда» во дворе шли с конца мая: здесь заменили асфальт, увеличили число парковочных мест, оборудовали тротуар. Когда взяли пробы асфальта, оказалось, что толщина вырубки превышает заявленные заказчиком параметры.

На данный момент решается вопрос по установке во дворе лежачего полицейского. Кроме того, жители готовы высадить на придомовой территории кустарники и цветы. 

Ранее NewsVo сообщал, что правоохранительные органы проводят проверку по факту завышения смет при реализации программы «Комфортная городская среда» в Вологде. В поле зрения сотрудников полиции попало два контракта МКУ «Служба городского хозяйства» за прошлый год, в которых смета могла быть завышена на 16 млн рублей.

Тэги: эксперимент, коммунальщики, ремонт дворов, мэрия Череповца, городская среда

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