Устюжанин получил условный срок за угрозы ножом полицейским

21.07.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге суд вынес приговор 56-летнему местному жителю, признанному виновным в угрозах применения насилия в отношении полицейских.

В ночь на 29 мая 2021 года сотрудники полиции остановили пьяного обвиняемого и его брата во дворе на улице Набережной.

«При составлении административных материалов устюжанин угрожал полицейским и замахивался на них ножом, поэтому они применили к нему спецсредства и физическую силу», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Мужчина признал вину и пояснил, что выпивал с братом у себя дома, а после тот ушёл за спиртным. Вернувшись, брат сказал, что поссорился с кем-то в кафе и снова ушёл, а обвиняемый догнал его и убедил вернуться домой. На обратном пути их задержали.

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: угрозы, полицейские, нож, приговор

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