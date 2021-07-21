Череповчанин организовал наркопритон в своей квартире на улице Горького

21.07.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские пресекли деятельность наркопритона, организованного 46-летним местным жителем в своей квартире на улице Горького.

«В ходе осмотра жилого помещения оперативники обнаружили на кухонном столе склянки с остатками буро-красного вещества внутри, шприцы, а также различные приспособления для изготовления наркотиков. По заключению специалистов Экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Череповцу изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством массой 0,063 грамма», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Хозяина квартиры и троих его гостей задержали. Экспертиза показала, что двое из них находились в состоянии наркотического опьянения.

По фактам организации притона и хранения наркотиков возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.

Тэги: наркотики, притон
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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