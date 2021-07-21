Лучшим папой Вологодской области стал Максим Мишкой из Череповца

21.07.2021 [Общество]

Лучшим папой Вологодской области стал Максим Мишкой из Череповца

Этот конкурс проводил Благотворительный фонд поддержки матери и ребёнка. Для того, чтобы стать участником, нужно было снять видеоролик на тему «Что значит быть отцом» и выложить его на своей странице в социально сети с хэштегом #ЛучшийПапаВологодчины.

Всего на конкурс поступило 22 заявки. Жюри, в которое вошли представители благотворительного фонда и представители от спонсора конкурса, выбрало победителем Максима Мишкоя из Череповца.

Второе место занял Сергей Ситников из Вологды, третье – Максим Рафаилович из Череповца. Отдельно жюри решило премировать Алексея Алферьева из Междуреченского района и Ивана Авдеева из Вологодского района.

Ознакомиться с роликами всех участников вы можете по хэштегу #ЛучшийПапаВологодчины.
 

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