Троих сотрудников аэропорта в Вологде оштрафовали за кражи авиационного топлива

В Вологде суд вынес приговор троим сотрудникам «Вологодского авиационного предприятия», признанным виновными в кражах дизельного топлива и авиационного керосина.

«Выяснено, что мужчины договорились похитить излишки горючего, образовавшиеся путем экономии, чтобы в дальнейшем продать, а денежными средствами, вырученными от продажи, распорядиться по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД на транспорте

За 2021 год обвиняемые 25 раз похищали топливо. Сумма ущерба от их действий составила больше 590 тысяч рублей. Они погасили ущерб на стадии предварительного следствия.

Каждому из осуждённых назначено наказание в виде штрафов в размере от 20 до 30 тысяч рублей.