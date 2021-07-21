Сбор старой одежды для переработки организуют студенты в Вологде

Сбор старой одежды, которая вышла из моды или пришла в негодность, организуют студенты Вологодского государственного университета.

– Легкая промышленность – одна из самых загрязняющих планету отраслей, – рассказал университетскому медиапорталу «Аудитория» Сергей Кузнецов, руководитель медиа-сектора Объединённого совета обучающихся ВоГУ. – Тонны текстильных изделий выбрасываются вместе с бытовым мусором, а это, только представьте, 5 миллиардов отходов в России ежегодно. Переработка старой одежды позволила бы сэкономить ресурсы планеты и способствовать экологическому потреблению населения. Наша команда решила просвещать молодежь в этом направлении.

Студенческий проект «нОдежда»: светлое будущее в эпоху перепроизводства» был представлен на конкурсе проектов физических лиц в рамках направлений государственной молодежной политики Вологодской области и получил 57 746 рублей на реализацию.

Сообщается, что эти средства пойдут на разработку и размещение экологически ориентированных постеров в общественном транспорте и корпусах университета. А в декабре этого года в стенах университета будет организован пункт приема одежды. Из этого пункта ветхую одежду будут отправлять в переработку, а ещё хорошие вещи будут передавать в благотворительные организации.

