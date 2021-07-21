Суд обязал сямженского фермера вернуть в бюджет 7,65 млн рублей

21.07.2021 [Общество]

Из-за недостижения целевых показателей фермера из Сямжи обязали вернуть в бюджет 7,65 млн рублей гранта, полученного им ранее на реконструкцию фермы. Соответствующий иск депаратмента сельского хозяйства области удовлетворен судом.

В материалах дела говорится, что в 2015 году главе крестьянско-фермерского хозяйства был предоставлен грант в 7 653 000 рублей на развитие семейной животноводческой фермы. Предприниматель должен был потратить деньги на реконструкцию и модернизацию фермы, комплектацию ее оборудованием, покупку сельскохозяйственных животных. Согласно планам, к 2019 году фермер должен был увеличить поголовье крупного рогатого скота до 401 головы, производство в живом весе должно было достигнуть отметки в 138,6 тонн. При этом сумма гранта составляла 60% от заявленных расходов. Остальные деньги предприниматель должен был изыскать самостоятельно. 

— В январе 2020 года при проверке целевого расходования гранта департамент установил, что на реконструкцию фермы предприниматель затратил в два раза меньше средств, чем отразил в отчетности. Кроме того, поголовье КРС составило 190 голов, а производство в живом весе — 42,19 тонны. Дополнительные рабочие места — не менее трех по плану — не созданы. Следовательно, целевые показатели эффективности расходования средств государственной поддержки составили менее на 50 процентов, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Согласно условиям заключенного соглашения, в таком случае фермер обязан вернуть сумму гранта в бюджет в полном объеме. Поэтому департамент и обратился в суд. 

Рассмотрев материалы дела, суд обратил внимание на то, что фермер отчитался о затратах по реконструкции фермы в размере 4 290 102 рублей. Тем не менее, документально выполненные работы подтверждены только на сумму 2 018 219 рублей. Целевые показатели по поголовью скота выполнены на 47,5%, производство в живом весе – на 38,97%. Трудовые договоры с работниками не заключены.  

В итоге суд признал, что фермер нарушил соглашение и израсходовал денежные средства не по целевому назначению.  

Тэги: грант, нецелевое расходование

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
Актёр Александр Дьяченко находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом
Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей
В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново
В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных
Вытегорским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного тракториста
В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик
В реанимациях моногоспиталей Вологды и Череповца нет ни одного привитого от коронавируса пациента

Похожие новости

Череповецкая гимназия №8 выиграла грант на покупку мультимедийного оборудования

На выделенные из областного и федерального бюджетов деньги купили новые планшеты, ноутбуки, наборы по робототехнике

2146
0

Пожарные-добровольцы из поселка Камчуга Тотемского района получили новое боевое снаряжение и оборудование

Получение нового пожарного снаряжения и оборудования стало возможным благодаря гранту областного Правительства.

1248
0

"Бэби-театр" появится в Вологде

Областной театр кукол "Теремок" выиграл государственный грант на создание специализированных постановок для самых маленьких зрителей

4443
0

Кирилло-Белозерский музей претендует на грант фонда Владимира Потанина

Учреждение вышло в полуфинал конкурса  «Меняющийся музей в меняющемся мире»

2355
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Рисунок в стиле вологодского кружева украсил стены ресторана в центре Вологды
В Череповце по квартирам вновь ходят специалисты «ГорГаза»
Суд обязал сямженского фермера вернуть в бюджет 7,65 млн рублей
Фестиваль «Голоса истории» перенесли на июнь 2022 года
Пьяный водитель сбил ребенка на «зебре» в Вологде
11 лесных пожаров общей площадью 838 гектаров тушат в Вологодской области
В Великом Устюге спасли четырех тонущих девушек
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4755
0
21.07.2021 [БлогоVO]

Позади Крохинского храма уже более 60 лет «ничего нет»

306
0
20.07.2021 [Обзор Прессы]

«Я — батюшка из рабочего класса». Один день священника из Белозерска

658
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика