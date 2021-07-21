Суд обязал сямженского фермера вернуть в бюджет 7,65 млн рублей

Из-за недостижения целевых показателей фермера из Сямжи обязали вернуть в бюджет 7,65 млн рублей гранта, полученного им ранее на реконструкцию фермы. Соответствующий иск депаратмента сельского хозяйства области удовлетворен судом.

В материалах дела говорится, что в 2015 году главе крестьянско-фермерского хозяйства был предоставлен грант в 7 653 000 рублей на развитие семейной животноводческой фермы. Предприниматель должен был потратить деньги на реконструкцию и модернизацию фермы, комплектацию ее оборудованием, покупку сельскохозяйственных животных. Согласно планам, к 2019 году фермер должен был увеличить поголовье крупного рогатого скота до 401 головы, производство в живом весе должно было достигнуть отметки в 138,6 тонн. При этом сумма гранта составляла 60% от заявленных расходов. Остальные деньги предприниматель должен был изыскать самостоятельно.

— В январе 2020 года при проверке целевого расходования гранта департамент установил, что на реконструкцию фермы предприниматель затратил в два раза меньше средств, чем отразил в отчетности. Кроме того, поголовье КРС составило 190 голов, а производство в живом весе — 42,19 тонны. Дополнительные рабочие места — не менее трех по плану — не созданы. Следовательно, целевые показатели эффективности расходования средств государственной поддержки составили менее на 50 процентов, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Согласно условиям заключенного соглашения, в таком случае фермер обязан вернуть сумму гранта в бюджет в полном объеме. Поэтому департамент и обратился в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд обратил внимание на то, что фермер отчитался о затратах по реконструкции фермы в размере 4 290 102 рублей. Тем не менее, документально выполненные работы подтверждены только на сумму 2 018 219 рублей. Целевые показатели по поголовью скота выполнены на 47,5%, производство в живом весе – на 38,97%. Трудовые договоры с работниками не заключены.

В итоге суд признал, что фермер нарушил соглашение и израсходовал денежные средства не по целевому назначению.