11 лесных пожаров общей площадью 838 гектаров тушат в Вологодской области

По данным на утром 21 июля в Вологодской области действуют 11 природных пожаров общей площадью 838 гектаров. Семь из них локализованы, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

— Ликвидированы пожары в Вожегодском, Тотемском, Вытегорском и Бабушкинском районах. Общая площадь потушенных очагов составила чуть более 40 га, — отмечают в ведомстве.

Авиалесоохрана продолжает мониторинг лесопожарной обстановки. За прошедшие сутки самолёт АН-2 и вертолет Ми-8 совершили несколько вылетов, общий налёт составил более 11 часов.

Аэромобильная группировка управления МЧС России по Вологодской области продолжает свою работу на самом проблемном участке — на территории Верховажского района.