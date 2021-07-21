11 лесных пожаров общей площадью 838 гектаров тушат в Вологодской области

21.07.2021 [Общество]

По данным на утром 21 июля в Вологодской области действуют 11 природных пожаров общей площадью 838 гектаров. Семь из них локализованы, сообщает пресс-служба областного УМЧС.  

— Ликвидированы пожары в Вожегодском, Тотемском, Вытегорском и Бабушкинском районах. Общая площадь потушенных очагов составила чуть более 40 га, — отмечают в ведомстве. 

Авиалесоохрана продолжает мониторинг лесопожарной обстановки. За прошедшие сутки самолёт АН-2 и вертолет Ми-8 совершили несколько вылетов, общий налёт составил более 11 часов.

Аэромобильная группировка управления МЧС России по Вологодской области продолжает свою работу на самом проблемном участке — на территории Верховажского района. 

Тэги: лесные пожары

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
Актёр Александр Дьяченко находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом
Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей
В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново
В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных
Вытегорским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного тракториста
В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик
В реанимациях моногоспиталей Вологды и Череповца нет ни одного привитого от коронавируса пациента

Похожие новости

В Верховажском районе огнем охвачено более 500 гектаров леса

Угрозы населенным пунктам нет

806
0

16 лесных пожаров на площади более 400 Га тушат в Вологодской области

Из-за сложной ситуации в пяти районах области вводится режим ЧС

1716
0

В Верховажском районе загорелся сосновый бор

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем 

1666
0

Вологодские парашютисты-пожарные отправятся тушить горящие в Красноярском крае леса

На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации

838
0

Вологодские пожарные отправятся тушить горящие в Сибири леса

В Красноярском крае и Иркутской области продолжают гореть более миллиона гектаров леса

1499
1

В Белозерском районе тушат лесной пожар на площади 1,6 гектара

Возгорание заметили вчера при авиапатрулировании

1637
0

В Вытегорском районе запретили посещение лесов из-за угрозы пожаров

Планируется, что запрет будет действовать во всех районах, в которых установился высокий класс пожарной опасности

1599
0

В Вытегорском районе тушат лесной пожар

Огонь на старой делянке заметили местные жители около семи часов утра

1916
0

В Вологодской области зафиксирован первый в этом году лесной пожар

Выгорело около гектара особо охраняемой природной территории парка «Зеленая роща» в Череповецком районе

1958
0

РЖД оштрафовали за пожар в шекснинском лесу

Компанию наказали на 250 тысяч рублей

2892
0

Около 50 лесных пожаров произошли на территории Вологодской области с начала года

Ущерб, нанесенный природе, оценивают в 4,2 миллиона рублей, в том числе затраты на тушение – более 2 миллионов рублей

2326
0

Под Вологдой горит около 10 гектаров торфа

Прошедшие дожди помогли локализовать и ликвидировать возгорание на некоторых болотах, но вблизи поселка Гаврильцево тушение активно продолжается

2753
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Рисунок в стиле вологодского кружева украсил стены ресторана в центре Вологды
В Череповце по квартирам вновь ходят специалисты «ГорГаза»
Суд обязал сямженского фермера вернуть в бюджет 7,65 млн рублей
Фестиваль «Голоса истории» перенесли на июнь 2022 года
Пьяный водитель сбил ребенка на «зебре» в Вологде
11 лесных пожаров общей площадью 838 гектаров тушат в Вологодской области
В Великом Устюге спасли четырех тонущих девушек
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4755
0
21.07.2021 [БлогоVO]

Позади Крохинского храма уже более 60 лет «ничего нет»

306
0
20.07.2021 [Обзор Прессы]

«Я — батюшка из рабочего класса». Один день священника из Белозерска

658
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика