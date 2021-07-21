В Великом Устюге спасли четырех тонущих девушек

В Великом Устюге в минувшие выходные спасли сразу четырех утопающих. Как сообщает Город Во со ссылкой на посты местных жителей в соцсетях, инцидент произошел на пляже на Затоне, который не оборудован для купания.

Очевидцы рассказывают, что две девушки тонули рядом с берегом, и их спас Алексей Бахарев, находящийся рядом. Мужчина не умеет плавать, но смог достать утопающих из воды.

В это время двух других девушек уносило течением все дальше. Тогда Дмитрий Погодин взял детский круг, так как на такой глубине двоих не смог бы удержать, и поплыл к девочкам. Одной отдал круг, а вторую стал тянуть к берегу, второй подплывший мужчина вытащил девочку на круге.