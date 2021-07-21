Фото Стаса Михайлова с красавицей-женой покорило поклонников

52-летний певец Стас Михайлов опубликовал на своей странице в Инстаграм фотографию с красавицей-женой Инной Пономаревой.

– Для нового кадра супруги позировали в домашней обстановке. Они оба облачились во все черное: на Стасе был костюм, а на Инне – сдержанное платье. Блондинка разбавила образ достаточно ярким макияжем, накрасив губы красной помадой, – пишет «Экспресс газета».

Супруги познакомились в 2006 году, в 2011-м они поженились и с того момента не расстаются. Сейчас у них шестеро детей: двое совместных и четверо – от первых браков.

– Вечерело…, – подписал этот снимок Михайлов, отметив, что фото сделала его дочь, 12-летняя Иванна.

Поклонники певца ответили множеством восхищённых комментариев: «Какие красивые», «Нет слов», «Мистер и миссис Смит», «Роскошные», «Ваша семья – пример для подражания», «Вам очень повезло с такой красавицей» и т.д.

