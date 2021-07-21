Полуразрушенный храм на территории Введенского кладбища в Вологде официально передали РПЦ

Арбитражный суд Вологодской области признал право собственности РПЦ на здание церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, которое расположено на территории Введенского кладбища в Вологде.

С соответствующим иском к администрации города обратилась местная религиозная организация — приход указанного храма.

— Согласно архивной справке, выданной КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области», церковь построена в 1818 году на средства и тщаянием вологодского купца Иосифа Ивановича Витушешникова. Здание храма было каменным одноэтажным, в одной связи с колокольней. Главным престолом церкви являлся престол во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, с примыкавшей к ней с северной стороны каменной крестообразной церковью устроенной тщаянием гражданки А. И. Скулябиной. Это был единый ансамбль церкви во Введение во Храм Пресвятой богородицы, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Теплый Введенский Никольский храм закрыт в марте 1938 года. В послевоенное время утрачено завершение храма и южный притвор. До настоящего времени на Введенском кладбище сохранились остатки бывшего церковного строения.

Представитель прихода сообщил суду, что сейчас начинаются восстановительные работы, расчищена территория, проходят богослужения.

Согласно документам, храм на кадастровом учете не состоит, в реестре федерального имущества отсутствует, объектом культурного наследия не является. При этом здание Введенского храма входит в границы объекта культурного наследия достопримечательное место «Казармы Александро-Невского полка и комплекс Введенского кладбища в г. Вологде, XVIII–XIX вв.», оно отнесено к ценным объектам архитектурно-градостроительной среды. Из-за того, что здание не числится в реестрах государственной и муниципальной собственности, у прихода нет другой возможности произвести регистрацию права, кроме как по решению суда. С учетом этих обстоятельств, иск был удовлетворен.

По данным телеканала «София», восстановление храма началось в 2018 году. Указом митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия был образован приход, назначен настоятель. Пожертвования собирают на официальной страничке храма в соцсети.