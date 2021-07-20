Никольчанина осудили условно за то, что он бросил в соседа поленом

20.07.2021 [Происшествия]

В Никольском районе суд вынес приговор 49-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

6 марта 2021 года в деревне Есипово обвиняемый бросил в пострадавшего П. поленом. Своими действиями он причинил мужчине перелом пальца ноги.

Сначала подсудимый не признал вину и пояснил, что в тот день П. приходил к его родственнице ругаться по поводу неправильной установки забора. Он приехал к нему, чтобы разобраться в ситуации и, чтобы привлечь внимание мужчины, действительно толкнул к его ногам круглое бревно, однако П. сломал палец в результате иных действий.

«Потерпевший подтвердил, что у них с соседкой был конфликт, так как она выкопала септик на участке родительского дома и сломала забор», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В ходе очной ставки обвиняемый признал, что бросил в потерпевшего поленом. Ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: вред здоровью, конфликт, соседи, приговор

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