Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам больше миллиона рублей

20.07.2021 [Происшествия]

В Череповце 59-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Неизвестный, который представился ей работником банка, позвонил и сообщил о незаконных операциях с её счетами.

«Для сохранности сбережений звонивший убедил череповчанку отправиться в ближайшее отделение банка, снять денежные средства и перевести их на указный им безопасный резервный счет. Женщина выполнила указание неизвестного, в результате чего лишилась более миллиона рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Аналогичным образом злоумышленники выманили 15 тысяч рублей у жителя Вологды.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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