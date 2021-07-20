Ответственным за вакцинацию от коронавируса в Вологодской области назначили Алексея Плотникова

Главврач Вологодской горбольницы № 2 Алексей Плотников назначен заместителем председателя областного штаба по коронавирусной инфекции.

— Алексей Геннадьевич в качестве моего заместителя будет курировать вопросы, связанные с проведением вакцинации на территории области. Оперативно решать возникающие проблемы, — сказал губернатор Олег Кувшинников.

Во время своего первого отчета, прозвучавшего на заседании оперштаба 20 июля, Плотников отметил, что на данный момент вакцинация от коронавируса в регионе выполнена на 37,3% от планируемых показателей. На сегодняшний день первым компонентом привито более 200 тысяч человек, завершили вакцинацию более 146 тысяч человек. 31,2% вакцинированных — вологжане старше 60 лет.

На данный момент вакцина в регионе израсходована на 91%, однако в ближайшие дни ожидается поставка еще 14 тысяч комплектов препарата.

Есть трудности с вакцинацией сотрудников предприятий.