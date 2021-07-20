Череповчанка оплатила покупку продуктов и телевизионной антенны найденной на улице картой

20.07.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 44-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег с чужой карты.

Потерпевший — 28-летний череповчанин — рассказал, что потерял телефон, в чехле которого лежала банковская карта. Зайдя в личный кабинет, чтобы заблокировать «пластик», потерпевший обнаружил, что с его счёта уже списали около 4400 рублей.

Задержанная рассказала, что нашла телефон с картой во дворе дома на улице Устюженской.

«На чужие средства приобрела продукты питания и телевизионную антенну, после чего отдала карту и телефон случайному продавцу в одном из магазинов города. В настоящее время полицейские устанавливают сотрудника торговой точки, которому было передано имущество», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.

Тэги: кража, банковская карта

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