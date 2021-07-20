Первокурсникам ВоГУ с высокими баллами по ЕГЭ выплатят повышенные стипендии

20.07.2021 [Общество]

Именные стипендии от ректора ВоГУ получат абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ, которые поступят в университет в этом году. 

— Мы ценим всех, кто прилагает усилия и добивается высоких результатов. И впервые в истории вуза мы решили поощрить успешных выпускников школ, сдавших единый государственный экзамен на 95-100 баллов и подавших документы в наш университет, именной стипендией. Ее ежемесячный размер составит пять тысяч рублей», — рассказал ректор вуза Вячеслав Приятелев.

По словам ректора, получать выплату первокурсники-отличники смогут с 1 сентября и весь первый семестр. Стипендии будут выплачиваться за счет собственных внебюджетных средств университета.

Тэги: абитуриенты, стипендии

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