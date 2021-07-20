По факту поджога машины во дворе дома № 123А на улице Карла Маркса возбудили уголовное дело

20.07.2021 [Происшествия]

По факту возгорания иномарки во дворе дома № 123А на улице Карла Маркса в Вологде возбудили уголовное дело о поджоге. Эту информацию NewsVo подтвердил собственник автомобиля Алексей. 

— Да, действительно, возбуждено уголовное дело, сейчас идет расследование. Пока результаты работы полицейских мне неизвестны, — отметил Алексей. 

Как ранее сообщал NewsVo, три автомобиля загорелись во дворе дома № 123А на улице Карла Маркса в ночь на 12 июля. Сначала, по данным областного УМЧС, вспыхнула иномарка «Рено Сандеро», принадлежащая 45-летнему мужчине. Пламя повредило лакокрасочное покрытие капота, передний и задний бампер, салон, лобовое стекло. Огонь также перекинулся на стоящий рядом «Ниссан Альмеро», принадлежащий 38-летнему собственнику. У «Ниссана» повреждены лакокрасочное покрытие заднего бампера, крышка багажника. Огонь также задел и «Ладу Приору», принадлежащую 50-летнему мужчине.

Жители расположенных рядом домов рассказали NewsVo, что очаг возгорания располагался совсем близко к квартирам на первом этаже, и чудом удалось избежать более серьезных последствий. Они требуют от властей найти виновников происшествия и не допускать таких инцидентов впредь. 

Известно, что владелец первой вспыхнувшей машины, Алексей, стал инициатором перехода дома № 123А от управляющей Компании «Стройтехник» в ТСЖ. Он планирует стать председателем. В ближайшее время, как рассказал NewsVo Алексей, все документы по переходу дома будут переданы в жилинспекцию. 

Тэги: поджог машины

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