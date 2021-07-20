Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в Вологодской области

20.07.2021 [Общество]

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) откроется в Вологодской области 1 сентября. Он создаётся в рамках нацпроекта «Образование». 

– Ключевой принцип работы Центра – реагирование на запросы рынка труда и отдельных работодателей, формирование ускоренных программ обучения для взрослого населения. Обратившись в центр, дополнительные компетенции смогут получить и студенты, а для школьников здесь будут разработаны профориентационные программы, – сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области.

Центр опережающей профессиональной подготовки создается на базе Вологодского колледжа технологии и дизайна, который стал победителем в конкурсе Минпросвещения России. Специально для нового центра в колледже будут подготовлены аудитории-трансформеры, оснащенные современным оборудованием, в том числе с использованием элементов виртуальной реальности, есть зона коворкинга.

– Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента, – говорит первый заместитель Губернатора области Антон Кольцов. – До 2024 года в нашей стране будет создано 100 таких Центров, один из которых откроется на Вологодчине уже в сентябре. Сейчас в здании выполняются ремонтные работы системы отопления, устанавливается вентиляция, продолжаются отделочные работы помещений и фасада. Уже поступило серверное, компьютерное и презентационное оборудование, а также мебель. Утвержден штат Центра, и идет набор сотрудников.

Планируется, что к концу года в этом центре четыре тысячи вологжан смогут получить новые профессии. 

– В новом центре будет собрана вся информация, связанная со сферой профподготовки в регионе, повышением квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, – сообщает пресс-служба Департамента образования.

Работодатели смогут сделать запрос на обучение и переподготовку своих сотрудников, в том числе по цифровым компетенциям и IT-технологиям. Сотрудники ЦОППа разработают программу, определят место обучения, составят удобное расписание, привлекут преподавателей. 

Здесь же будут проводиться занятия по повышению уровня профессионального мастерства для педагогов колледжей и техникумов области.

– Основной принцип деятельности ЦОПП – конструирование любых коротких программ под требования потенциального заказчика и с любым количеством обучающихся, – сообщается в пресс-релизе. 
 

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