225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

20.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 225 новых случая коронавирусной инфекции, 152 человека выздоровели, девять умерли. Такие данные 20 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 52 235 пациентам. Большая часть из них — 46 755 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 303 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в департаменте здравоохранения рекомендовали вологжанам вакцинироваться от COVID-19 перед плановой госпитализацией.

Тэги: коронавирус

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