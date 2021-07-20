225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 225 новых случая коронавирусной инфекции, 152 человека выздоровели, девять умерли. Такие данные 20 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 52 235 пациентам. Большая часть из них — 46 755 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 303 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в департаменте здравоохранения рекомендовали вологжанам вакцинироваться от COVID-19 перед плановой госпитализацией.