В Верховажском районе огнем охвачено более 500 гектаров леса

В Вологодской области продолжают бушевать лесные пожары. В областном УМЧС рассказали, где обстановка самая сложная.

— Наиболее сложная обстановка на территории Верховажского района, где действует три очага природных пожаров на общей площади более 500 гектаров. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации, — пояснил Николай Шилов, начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Вологодской области.

К тушению привлечены более 100 человек, в том числе аэромобильная группировка УМЧС России по Вологодской области. Отмечается, что угрозы населенным пунктам пока нет.

В целом на территории области сейчас действуют 11 очагов природных пожаров на общей площади 800 гектаров.

Ранее NewsVo сообщал, что режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров также был введен еще в четырех районах области — Вытегорском, Вожегодском, Тотемском, Никольском.