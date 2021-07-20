Ремонт дороги Вытегра-Ошта начнется в 2021 году

С жалобами на состояние дороги Вытегра-Ошта на прием к председателю Законодательного собрания Вологодской области, руководителю фракции «Единая Россия» обратился руководитель лесопильного предприятия в Вытегре Евгений Игнахин.

«Проблема касается как бизнеса Вытегорского района, так и абсолютного большинства жителей. Это вопрос дороги на Санкт-Петербург, а точнее наиболее проблемных ее участков на отрезке Вытегра-Ошта. Наше предприятие перерабатывает в год более 300 тыс. кубометров пиловочника. Предприятие является экспортно ориентированным. Более 90 процентов своей продукции мы отгружаем автотранспортом, и маршрут проходит именно по этой автодороге. Мы отправляем примерно 500 грузовиков в месяц. В первом полугодии этого года дорога была официально закрыта для проезда грузового автотранспорта в течение 2-х с половиной месяцев. Значительную часть времени она была непроезжей и для легкового транспорта, и для автобусов. В прошлом году ситуация была аналогичной», — говорит Игнахин.

Сейчас для доставки продукции бизнесу приходится использовать объезд через Череповец, Петрозаводск. Длина маршрута увеличивается в два раза, увеличиваются и транспортные расходы.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта области пояснили, что в апреле 2019 года дорога Вытегра-Ошта была переведена в федеральную собственность.На градостроительном совете было принято решение о начале проектирования капитальных ремонтов на самых проблемных участках дороги. Их несколько. В прошлом году самым проблемным был участок между Нижней Водлицей и Кедрой.

«Федеральное дорожное агентство пошло навстречу: Вологодской области были выделены дополнительные средства. Нам удалось выполнить минимальные необходимые работы — положить геотекстиль, отсыпать щебнем, ПГС. В этом году по этому участку вопросов не возникает. В текущем году самый проблемный участок для проезда — между Кедрой и Мегрой», — отметил и.o. начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Александр Максимов.

Проект ремонта участка дороги уже готов, завершаются процедуры по выбору подрядчика. Планируется, что работы стартуют уже в июле этого года.

Будут отремонтированы 13 км. трассы. В нормативное состояние участок дороги планируется привести за два года. На эти цели будет направлено порядка 1,8 млрд. рублей.

Запланировано капитально отремонтировать еще два проблемных участка трассы: от границы Ленинградской области до деревни Нижняя Водлица, от деревни Палтога до Палозера. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Завершить ремонт планируется в 2023 году.

Как отметил Андрей Луценко, вопрос ремонта дорог один из самых популярных среди обращений вологжан.