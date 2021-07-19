В Вологде служебная собака помогла задержать подозреваемого в дачной краже

В Вологде полицейские раскрыли кражу с дачи 42-летней местной жительницы.

Женщина рассказала, что с её участка в микрорайоне Лоста пропала металлическая труба. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

На место происшествия были направлены кинолог со служебной собакой.

«В дачном кооперативе собака по кличке Урусвати взяла запаховый след и привела полицейских на соседние 6 соток, где за домом была обнаружена часть похищенного имущества. 39-летний хозяин загородного участка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что трубу хотел использовать на своем участке», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.