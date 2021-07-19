Блогер Илья Варламов назвал «позором российской полиции» вагончик МВД в поселке под Вологдой

Блогер Илья Варламов раскритиковал руководство областного УМВД за модульный участковый пункт полиции в поселке Семенково Вологодского района.

«Уже не первый раз с вами это обсуждаем, но история продолжает повторяться. Высокие начальники МВД, сидящие на кожаных креслах в своих уютных кабинетах, совершенно не понимают, как важно обеспечить достойные условия труда для своих сотрудников, и просто загоняют их в какие-то бытовки», — пишет Варламов.

По мнению блогера, когда человек работает в собачей будке, он и будет вести себя как собака. Варламов также напомнил, что в Грузии во время позже признанной успешной полицейской реформы первым делом изменили помещения, в которых работали сотрудники.

«Надеюсь, что руководство полиции сделает соответствующие выводы и обратит наконец внимание на то, в каких условиях работают их сотрудники», — резюмировал блогер.

Ранее NewsVo сообщал, что модульный участковый пункт полиции в Семенково открыли 13 июля. В новом помещении предусмотрено два кабинета для сотрудников ОВД, здесь участковые будут работать и осуществлять прием граждан.

Чиновники - глава района Сергей Жестянников и глава поселения Иван Боринцев - отметили, что условия работы в новом помещении "гораздо комфортнее, чем в старом".

«Процесс выбора здания был долгим, но вместе с руководством ОМВД России по Вологодскому району мы нашли подходящее решение – модульная конструкция», - сказал Сергей Жестянников.

Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в поселке Кувшиново иерей Алексей Ситник провел обряд освящения нового участкового пункта полиции.