В Вологде утвердили новый состав Общественного совета города

19.07.2021 [Общество]

12 новых активистов вошли в состав обновленного Общественного совета Вологды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

«Полномочия предыдущего созыва Общественного совета завершились после года работы. Это был период эффективной и конструктивной деятельности. Новый Общественный совет, как и ранее, сформирован на паритетных началах: по 11 человек утверждали глава и мэр Вологды, еще 11 общественников были избраны на конкурсной основе из числа представителей НКО. Общественный совет обновился на 36%, в его состав вошли 12 новых активистов. Среди общественников 9 представительниц прекрасного пола, это больше, чем в предыдущем созыве. Также больше стало представителей молодежи. Пятеро общественников – это вологжане до 35 лет, 9 человек - более старшего поколения от 55 лет, остальные - представители среднего возраста», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В составе совета есть журналист и представитель епархии, девять человек от бизнес-сообщества. Семь членов совета руководят НКО, шесть – эксперты в сфере образования, по два человека – в сфере спорта и здравоохранения. Кроме того, в состав Общественного совета вошли сразу пять активистов ТОС, это больше, чем в предыдущем созыве.

Председателя совета и его заместителей изберут в августе на специальной конференции. 
 

Тэги: общественный совет

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей
Актёр Александр Дьяченко находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом
В Череповце подвели итоги конкурса «Мисс «Северсталь»
В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража
По факту столкновения судов на реке в Устье-Вологодском возбудили уголовное дело
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе в Грязовецком районе
В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново
В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик

Похожие новости

Комиссию для разбора ситуаций с высадкой детей из автобусов создадут при Общественном совете Вологды

Ранее вологжанка Ольга Веревкина написала открытое письмо губернатору, в котором просит главу региона обратить внимание на действия частных перевозчиков, которые высаживают из автобусов детей, если те не могут оплатить проезд или предъявить доказательства покупки проездного

1150
0

Экс-губернатор Вячеслав Позгалев вошел в состав Общественного совета Вологды

Он стал председателем Комиссии по экономическому развитию и имущественным отношениям

2038
0

В Вологде утвердили новый состав Общественного совета города

Это 33 человека, представляющие различные сферы и общественные организации областной столицы

1608
0

Новым председателем Общественного совета Вологды стал Анатолий Дианов

Он является генеральным директором управляющей компании «Инвест-Сити» и членом регионального отделения организации «Опора России»

1744
1

Максим Выдров ушел с поста председателя Общественного совета Вологды

Это связано с его избранием депутатом гордумы

1414
0

Новым председателем общественного совета Вологды стал Максим Выдров

Он является заместителем председателя Молодежного парламента Вологодской области и кандидатом в депутаты гордумы от партии «Единая Россия»

2666
2

В Вологде член Общественного совета, нарушившая правила парковки, обвинила инспекторов ГИБДД в отсутствии совести

Они забрали автомобиль Людмилы Потаевой на штрафстоянку, но женщина считает, что они должны были ей дать возможность забрать машину, потому что она беременна.

19351
11

В состав общественного совета Вологды избрана Людмила Потаева, пожаловавшаяся губернатору на картину Корбакова с обнаженной женщиной

Кроме нее, членом совета стал Михаил Громов. Они заняли эти места вместо градозащитницы Ольги Смирновой и иеромонаха Никандра.

5007
4

Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды

Соответствующее заявление она сделала на сегодняшнем заседании.

6718
1

Общественный совет Вологды возглавил гендиректор фирмы «Стиль Вологды» Михаил Зарецкий

А комиссию по градостроительству и городскому хозяйству возглавила координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова

2305
0

В Вологде заново выберут членов общественного совета города

Мэр Сергей Воропанов решил распустить нынешний состав

2896
2

Общественный совет в Вологде будет избираться на три года

А вместо 130 человек в его состав войдут лишь 33 эксперта, представляющих разные сферы

2576
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде служебная собака помогла задержать подозреваемого в дачной краже
Блогер Илья Варламов назвал «позором российской полиции» вагончик МВД в поселке под Вологдой
На улице Старогритинской в Череповце сбили лося
В Вологде утвердили новый состав Общественного совета города
Необычный вид водорослей обнаружили на Бородаевском озере в Кирилловском районе
16 лесных пожаров на площади более 400 Га тушат в Вологодской области
Пятилетний мальчик, погибший в ДТП в Москве, приехал с родителями из Череповца
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4624
0
19.07.2021 [БлогоVO]

Волонтёры Крохино — это люди разных профессий, возрастов, интересов

187
0
16.07.2021 [Обзор Прессы]

От $5 тыс. в месяц до €7 млн в год

590
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика