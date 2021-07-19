В Вологде утвердили новый состав Общественного совета города

12 новых активистов вошли в состав обновленного Общественного совета Вологды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Полномочия предыдущего созыва Общественного совета завершились после года работы. Это был период эффективной и конструктивной деятельности. Новый Общественный совет, как и ранее, сформирован на паритетных началах: по 11 человек утверждали глава и мэр Вологды, еще 11 общественников были избраны на конкурсной основе из числа представителей НКО. Общественный совет обновился на 36%, в его состав вошли 12 новых активистов. Среди общественников 9 представительниц прекрасного пола, это больше, чем в предыдущем созыве. Также больше стало представителей молодежи. Пятеро общественников – это вологжане до 35 лет, 9 человек - более старшего поколения от 55 лет, остальные - представители среднего возраста», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В составе совета есть журналист и представитель епархии, девять человек от бизнес-сообщества. Семь членов совета руководят НКО, шесть – эксперты в сфере образования, по два человека – в сфере спорта и здравоохранения. Кроме того, в состав Общественного совета вошли сразу пять активистов ТОС, это больше, чем в предыдущем созыве.

Председателя совета и его заместителей изберут в августе на специальной конференции.

