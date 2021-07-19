Череповчанин оформил на сожительницу два кредита и съехал от неё

19.07.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли мошенничество в отношении местной жительницы.

Женщина рассказала, что в марте и апреле 2021 года ей звонили из микрокредитных организаций с требованием выплатить задолженность по кредитам. Выяснилось, что в декабре 2020 года и в январе 2021 года кто-то оформил на имя женщины два займа. Сумма ущерба составила 32 500 рублей.

Подозреваемым оказался 36-летний бывший сожитель пострадавшей. Задержавшим его полицейским он пояснил, что выплачивает алименты на детей от двух браков.

«Гражданин решил взять заем на имя сожительницы, а потом его выплатить, но так этого и не сделал. В итоге после празднования Нового года он вновь воспользовался моментом и оформил еще один заем, после чего съехал от женщины, а за кредиты так и не заплатил», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем эпизодам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кредиты, мошенничество

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей
Актёр Александр Дьяченко находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом
В Череповце подвели итоги конкурса «Мисс «Северсталь»
В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража
По факту столкновения судов на реке в Устье-Вологодском возбудили уголовное дело
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе в Грязовецком районе
В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново
В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик

Похожие новости

Жители Вологодской области стали чаще оформлять потребительские кредиты

По отношению к июню 2020 года рост кредитования составил 47%

911
0

21-летний сын оформил кредит на жительницу Великого Устюга без её ведома

Полицейским он сказал, что не собирался выплачивать его, думая, что всё обойдётся. Теперь ему грозит наказание за мошенничество.

871
0

В Вологодской области двух руководителей кредитно-потребительских кооперативов будут судить за мошенничество

Ещё по двум аналогичным делам продолжается следствие

2003
0

Создателя КПК «Семейные ценности» в Вологде будут судить за хищение у вкладчиков более 10 млн рублей

Своим клиентам, в основном, пенсионерам, он обещал выплачивать до 16,5 % процентов годовых

1083
0

Жители Вологодской области за сутки перевели мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

Всего от действий злоумышленников пострадало шесть человек

1475
0

Череповец погасил долги по коммерческим кредитам

«Впервые за последние 10 лет город ни копейки не должен коммерческим банкам», — пишет в соцсети мэр города Вадим Германов

1720
0

Мошенники оформили на учительницу из Вытегорского района кредит в 1,7 млн рублей

Почти 400 тысяч рублей из этой суммы злоумышленникам удалось похитить

1771
0

На потерявшую паспорт череповчанку без ее ведома оформили кредиты

Злоумышленники воспользовались документом и купили в кредит смартфон за 40 тысяч рублей

905
0

В Вологде сотрудник банка без ведома клиентов оформлял на них кредитные карты

Деньги с них он обналичивал и тратил по своему усмотрению

1889
0

Жительница Великоустюгского района без ведома родителей оформила на них кредиты

29-летнюю девушку признали виновной в мошенничестве и назначили наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей

1712
0

Череповчанин нашел на улице сумку с паспортом и оформил по нему кредит

Пострадавшая узнала о произошедшем только когда ей стали приходить письма от коллекторов

2111
0

Вологжанку будут судить за представление фиктивной справки о доходах при оформлении кредита

26-летняя девушка сообщила ложные сведения о своем финансовом положении

3062
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде служебная собака помогла задержать подозреваемого в дачной краже
Блогер Илья Варламов назвал «позором российской полиции» вагончик МВД в поселке под Вологдой
На улице Старогритинской в Череповце сбили лося
В Вологде утвердили новый состав Общественного совета города
Необычный вид водорослей обнаружили на Бородаевском озере в Кирилловском районе
16 лесных пожаров на площади более 400 Га тушат в Вологодской области
Пятилетний мальчик, погибший в ДТП в Москве, приехал с родителями из Череповца
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4624
0
19.07.2021 [БлогоVO]

Волонтёры Крохино — это люди разных профессий, возрастов, интересов

187
0
16.07.2021 [Обзор Прессы]

От $5 тыс. в месяц до €7 млн в год

590
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика