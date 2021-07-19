Череповчанин оформил на сожительницу два кредита и съехал от неё

В Череповце полицейские раскрыли мошенничество в отношении местной жительницы.

Женщина рассказала, что в марте и апреле 2021 года ей звонили из микрокредитных организаций с требованием выплатить задолженность по кредитам. Выяснилось, что в декабре 2020 года и в январе 2021 года кто-то оформил на имя женщины два займа. Сумма ущерба составила 32 500 рублей.

Подозреваемым оказался 36-летний бывший сожитель пострадавшей. Задержавшим его полицейским он пояснил, что выплачивает алименты на детей от двух браков.

«Гражданин решил взять заем на имя сожительницы, а потом его выплатить, но так этого и не сделал. В итоге после празднования Нового года он вновь воспользовался моментом и оформил еще один заем, после чего съехал от женщины, а за кредиты так и не заплатил», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем эпизодам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.