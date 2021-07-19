Документальные фото Вологды можно бесплатно увидеть в Юго-Западной башне Вологодского кремля

19.07.2021 [Культура]

Выставка документальных фотографий «Жизнь. Молодость. Любовь» открылась в Юго-Западной башне Вологодского кремля. 

В экспозиции представлены около 50 работ старейших вологодских фотографов Евгения Талашова и Станислава Кудринского.

– Видовые, документальные фотографии того времени тонко передают красоту северной природы и историю родного города, а жанровые портреты вологжан – жизнь человека и любовь к нему, внимание к различным эмоциональным состояниям, – говорится в анонсе мероприятия.

До пятницы, 23 июля, вход на выставку свободный. 

Далее выставка продолжит свою работу в обычном режиме, посетить её можно будет по входным билетам до 20 сентября со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30 (кассы до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастное ограничение (6+).
 

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