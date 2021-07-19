Устюжанин получил полтора года условно за угон чужой «Газели»

В Великом Устюге суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в угоне.

4 февраля 2021 года обвиняемый увидел на улице Вепрева чужую незапертую «Газель», влез внутрь, но не смог завести двигатель. Тогда он сказал собутыльнику, что машина принадлежит ему и предложил съездить в магазин. Проехав незначительное расстояние, подсудимый собрался пересесть за руль, но ему помешал хозяин машины, который выбежал на шум и стал кричать. После собственник автомобиля догнал угонщика, который попытался убежать с места происшествия.

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.