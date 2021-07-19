Мэр Вологды высказался по поводу проведения гей-парадов в городе

Пользователь Катя Шувакова в ходе прямого эфира в соцсети спросила у мэра Вологды, когда в городе проведут гей-парад.

— Катя, у тебя проблем других нет, что ли? У нас в городе, я думаю, что такого безобразия не будет, — ответил Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2017 году руководитель российского правозащитного ЛГБТ-проекта Николай Алексеев подал заявление о проведении шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов в Великом Устюге 18 декабря, а уже 19 декабря получил ответ администрации города с отказом.

Однако еще оперативнее оказались жители Устюга. Узнав об угрожающем городу параде, группа православных устюжан поспешила к Тарасию - епископу Великоустюжскому и Тотемскому. Жители попросили его благословить их на крестный ход против гомосексуального шествия, собираясь выйти им навстречу с иконами.