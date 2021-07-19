Злоумышленники прокололи колеса машины экс-прокурора Череповецкого района

19.07.2021 [Происшествия]
Злоумышленники прокололи колеса машины экс-прокурора Череповецкого района

В поселке Суда Череповецкого района 18 июля прокололи колеса машины Веры Туляковой, сторонницы движения «Зеленая альтернатива», экс-прокурора Череповецкого района. 

Город Че со ссылкой на активистов движения сообщает, что Тулякова сопровождала волонтеров, собиравших подписи. Кто-то воспользовался ее отсутствием и пропорол колеса чем-то острым. На место были вызваны сотрудники полиции, хулиганов ищут. 

Сообщается, что в этом году Вера Тулякова, долгие годы занимавшая пост прокурора Череповецкого района, планирует баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Вологодской области.

Тэги: хулиганство, выборы
Фото из группы движения "Зеленая альтернатива"

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