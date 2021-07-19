Череповчанка, помогавшая незаконно обналичивать «материнский капитал», предстанет перед судом

50-летняя жительница Череповца предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Будучи сотрудницей микрофинансовой организации, она за вознаграждение помогала родителям незаконно обналичивать средства «материнского капитала».

По версии следствия, женщины обращались к одному из руководителей микрофинансовой организации, чтобы получить займ на покупку жилья с использованием материнского капитала.

— Клиенты сразу давали понять, что часть денежных средств желают получить наличными и распорядиться ими в своих целях. Как правило, стоимость жилья, приобретаемого за счет средств маткапитала, не превышала 400 тысяч рублей. Для этого в договоре купли-продажи указывали завышенную стоимость жилплощади. Организация получала от государства сумму, равную материнскому капиталу, заимодатель брал вознаграждение в размере от 30 до 40 тысяч рублей, а оставшаяся часть незаконно вырученных денежных средств переходила клиенту, — сообщает пресс-служба УМВД.

Полицейские выяснили причастность обвиняемой к совершению десяти фактов мошенничества, ущерб оценивается в 1,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.