Череповчанка, помогавшая незаконно обналичивать «материнский капитал», предстанет перед судом

19.07.2021 [Общество]

50-летняя жительница Череповца предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Будучи сотрудницей микрофинансовой организации, она за вознаграждение помогала родителям незаконно обналичивать средства «материнского капитала». 

По версии следствия, женщины обращались к одному из руководителей микрофинансовой организации, чтобы получить займ на покупку жилья с использованием материнского капитала. 

— Клиенты сразу давали понять, что часть денежных средств желают получить наличными и распорядиться ими в своих целях. Как правило, стоимость жилья, приобретаемого за счет средств маткапитала, не превышала 400 тысяч рублей. Для этого в договоре купли-продажи указывали завышенную стоимость жилплощади. Организация получала от государства сумму, равную материнскому капиталу, заимодатель брал вознаграждение в размере от 30 до 40 тысяч рублей, а оставшаяся часть незаконно вырученных денежных средств переходила клиенту, — сообщает пресс-служба УМВД. 

Полицейские выяснили причастность обвиняемой к совершению десяти фактов мошенничества, ущерб оценивается в 1,1 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в суд. 

Тэги: материнский капитал, мошенничество

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