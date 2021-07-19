42-летний мужчина погиб под колесами поезда в Соколе

В Соколе мужчина погиб под колесами грузового поезда, пересекая пути в не предназначенном для этого месте. Трагедия произошла на 529 километре перегона ст. Сухона — ст. Печаткино.

— Выяснено, что мужчина переходил железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии проходящих поездов, в месте, не предназначенном для пешеходов. Машинист поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. По факту гибели мужчины проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.