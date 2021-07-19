Где в Вологодской области можно купаться, а где нет, рассказали специалисты Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области оформило 12 санитарно-эпидемиологических заключений о подтверждении безопасности использования водного объекта в целях купания.
В список одобренных эпидемиологами объектов вошли:
1) пляжи в детских оздоровительных организациях:
- «Озерки» (оз. Шолпинское, д. Большие Озерки, Сокольский район),
- «Жемчужина Мологи» (р. Молога, д. Вешняки, Череповецкий район),
- «Искра» (р. Талица, д. Харламовская, Череповецкий район),
- «Лесная сказка» (р. Вочкомка, д. Харламовская, Череповецкий район),
- «Корабелы Прионежья» (оз. Тудозеро, д. Щекино, Вытегорский район);
- дом отдыха «Торово» (устье р. Торовка, Нелазский сельский совет, Череповецкий район).
2) общественные пляжи:
- г. Череповец, р. Шексна (1-й пляж Первомайский район, 2-й пляж у стадиона Строителей, 3-й пляж у парка Ломоносовский, 4-й пляж Зашекснинский район, пляж «Строитель»),
- Кирилловский район, оз. Сиверское.
Также опубликован список пляжей, где вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
По результатам данным лабораторного контроля на 15 июля этого года в список запрещённых для купания мест вошли:
- г. Вологда (р. Вологда, пляж парк Мира),
- г. Великий Устюг (пляж на берегу р. Сухона, ул. Кирова (новый пляж),
- пляж г. Красавино (р. Лапинка),
- Кич-Городецкий район (пляж р. Юг),
- г. Череповец (р. Шексна, 1-й пляж Первомайский район, 2-й пляж у стадиона Строителей; 3-й пляж у парка Ломоносовский, 4-й пляж Зашекснинский район),
- Шекснинский район, п. Шексна (пляж р. Угла),
- Кадуйский район, п. Кадуй (пляж р. Сивец),
- Чагодощенский район, п. Чагода (пляж р. Чагодоща),
- Никольский район, г. Никольск (пляж р. Юг),
- г. Сокол (р. Сухона),
- Сямженский район (р. Сямжа),
- Верховажский район (р. Вага), с. Устье (р. Кубена).