Где в Вологодской области можно купаться, а где нет, рассказали специалисты Роспотребнадзора

19.07.2021 [Общество]

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области оформило 12 санитарно-эпидемиологических заключений о подтверждении безопасности использования водного объекта в целях купания.

В список одобренных эпидемиологами объектов вошли:

1)  пляжи в детских оздоровительных организациях: 

  • «Озерки» (оз. Шолпинское, д. Большие Озерки, Сокольский район), 
  • «Жемчужина Мологи» (р. Молога, д. Вешняки, Череповецкий район), 
  • «Искра» (р. Талица, д. Харламовская, Череповецкий район), 
  • «Лесная сказка» (р. Вочкомка, д. Харламовская, Череповецкий район), 
  • «Корабелы Прионежья» (оз. Тудозеро, д. Щекино, Вытегорский район); 
  • дом отдыха «Торово» (устье р. Торовка, Нелазский сельский совет, Череповецкий район).

2) общественные пляжи: 

  • г. Череповец, р. Шексна (1-й пляж Первомайский район, 2-й пляж у стадиона Строителей, 3-й пляж у парка Ломоносовский, 4-й пляж Зашекснинский район, пляж «Строитель»), 
  • Кирилловский район, оз. Сиверское.

Также опубликован список пляжей, где вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

По результатам данным лабораторного контроля на 15 июля этого года в список запрещённых для купания мест вошли:

  • г. Вологда (р. Вологда, пляж парк Мира), 
  • г. Великий Устюг (пляж на берегу р. Сухона, ул. Кирова (новый пляж), 
  • пляж г. Красавино (р. Лапинка), 
  • Кич-Городецкий район (пляж р. Юг), 
  • г. Череповец (р. Шексна, 1-й пляж Первомайский район, 2-й пляж у стадиона Строителей; 3-й пляж у парка Ломоносовский, 4-й пляж Зашекснинский район), 
  • Шекснинский район, п. Шексна (пляж р. Угла), 
  • Кадуйский район, п. Кадуй (пляж р. Сивец), 
  • Чагодощенский район, п. Чагода (пляж р. Чагодоща), 
  • Никольский район, г. Никольск (пляж р. Юг), 
  • г. Сокол (р. Сухона), 
  • Сямженский район (р. Сямжа), 
  • Верховажский район (р. Вага), с. Устье (р. Кубена).
     
Тэги: купание, роспотребнадзор

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