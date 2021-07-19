Где в Вологодской области можно купаться, а где нет, рассказали специалисты Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области оформило 12 санитарно-эпидемиологических заключений о подтверждении безопасности использования водного объекта в целях купания.

В список одобренных эпидемиологами объектов вошли:

1) пляжи в детских оздоровительных организациях:

«Озерки» (оз. Шолпинское, д. Большие Озерки, Сокольский район),

«Жемчужина Мологи» (р. Молога, д. Вешняки, Череповецкий район),

«Искра» (р. Талица, д. Харламовская, Череповецкий район),

«Лесная сказка» (р. Вочкомка, д. Харламовская, Череповецкий район),

«Корабелы Прионежья» (оз. Тудозеро, д. Щекино, Вытегорский район);

дом отдыха «Торово» (устье р. Торовка, Нелазский сельский совет, Череповецкий район).

2) общественные пляжи:

г. Череповец, р. Шексна (1-й пляж Первомайский район, 2-й пляж у стадиона Строителей, 3-й пляж у парка Ломоносовский, 4-й пляж Зашекснинский район, пляж «Строитель»),

Кирилловский район, оз. Сиверское.

Также опубликован список пляжей, где вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

По результатам данным лабораторного контроля на 15 июля этого года в список запрещённых для купания мест вошли: