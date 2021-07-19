Второй этап строительства водовода в микрорайоне Южный в Вологде завершен на 54%

19.07.2021 [Общество]

В рамках второго этапа строительства водовода в микрорайоне Южный в Вологде уже проложено 2,6 км труб. Это 54 % от запланированного объема, сообщает пресс-служба городской администрации. 

«Мы наращиваем темпы, чтобы как можно быстрее по поручению мэра города сдать в эксплуатацию объект. Никаких сложностей при строительстве нет, это наша обычная работа. Нормативные сроки эксплуатации полиэтиленовых труб – около 40 лет», - говорит заместитель генерального директора фирмы-подрядчика Михаил Округин.

В августе подрядчик планирует завершить прокладку труб. Далее начнется работа по устройству камер, колодцев, стартует регламентная промывка. Все необходимые материалы для этих работ закуплены и находятся на объекте.

Первый этап строительства водовода был выполнен в 2020-2021 годах. Было проложено около 2 км трубопровода от перекрестка улиц Возрождения и Окружное шоссе до Пошехонского шоссе. На втором этапе будут уложены трубы на участке от Пошехонского шоссе до ул. Конева. Работы должны быть завершены к началу декабря.

Как ранее сообщал NewsVo, вторым этапом строительства водовода в микрорайоне Южный в Вологде занимается компания «УстюгГазСервис». Фирма выиграла госконтракт стоимостью более 210 млн рублей.

Тэги: водоснабжение, мкр Южный, администрация Вологды

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