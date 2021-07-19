Бесплатные консультации по вопросам воспитания и образования детей предлагают вологжанам

19.07.2021 [Общество]

Бесплатные консультации психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога или методиста могут получить родители в Вологодской области. Это возможно благодаря региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей», который этом году включен в федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование».

– Проект направлен на создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей и реализуется при грантовой поддержке Министерства просвещения РФ. Все услуги для родителей являются бесплатными, а за их получением можно обращаться неоднократно, – пояснила заместитель Губернатора области Лариса Каманина.

Получить услуги родители детей до 18 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также желающие принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, могут как в очном, так и дистанционном режиме.

Помощь оказывают 324 специалиста: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, методисты образовательных организаций. 

Как сообщает пресс-служба департамента образования, каждая консультация длится как минимум 45 минут. 

Записаться на очную или онлайн-консультацию, а также выбрать специалиста родители могут на сайте www.podderjkasemei35.ru. 

– Важной особенностью проекта является максимальное приближение помощи специалистов родителям к месту проживания семьи, – отметила Лариса Каманина. – В 2021 году 174 консультативные площадки открыты во всех муниципалитетах. Они созданы на базе четырех региональных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 84 школ, 81 детского сада, одного учреждения дополнительного образования, одного учреждения среднего профессионального образования, а также трех некоммерческих социально ориентированных организаций.

Вологодская область вошла в число 58 субъектов Российской Федерации, которые получат гранты федерального бюджета на реализацию проекта в следующем году. Средства федеральной субсидии будут направлены трем региональным центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Вологде, Череповце и Тотьме. Организаторы также планируют увеличить количество консультативных площадок в районах, а также расширить возможности дистанционного консультирования родителей по месту жительства.

С начала работы этого проекта в Вологодской области уже 25 тысяч родителей получили более 60 тысяч консультаций специалистов по вопросам развития детей, при этом 95% из обратившихся отметили, что они довольны полученным результатом.
 

Тэги: родители, дети, психологи

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей
Актёр Александр Дьяченко находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом
В Череповце подвели итоги конкурса «Мисс «Северсталь»
По факту столкновения судов на реке в Устье-Вологодском возбудили уголовное дело
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
Собственнику «Красных казарм» в Вологде разрешили реконструировать их под жилые дома
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе в Грязовецком районе
В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново
В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик

Похожие новости

Администрация школы в Череповце пристыдила родителей, которые не хотят скидываться на охрану учреждения

Сообщение из родительского чата опубликовали в одной из череповецких групп

7223
0

В Харовске будут судить мужчину, случайно в бане облившего сына кипятком

Ребенок получил ожоги 1-3 степени 34% тела

2691
0

В Вологде родители просят изменить расчет компенсации платы за детсад

Сейчас ее рассчитывают, исходя из среднего размера родительской платы, который был установлен правительством области еще в 2013 года - 1450 рублей

2388
0

В частных детсадах Вологды создадут 160 бюджетных мест

Туда будут принимать детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, родительская плата не будет превышать стоимость, утвержденную для муниципальных садов

1093
0

В Вологде будут судить мать семимесячной девочки, которая умерла от солнечных ожогов

Мать ребенка долгое время гуляла с ней под палящим солнцем на даче в Лукьяново

2568
0

В Вологодской области родители смогут бесплатно проконсультироваться с детским психологом онлайн

В период ограничительных мероприятий специалисты Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи консультируют по Skype

6725
1

Семья, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, восстановила родительские права в суде

Иск об отмене ограничения родительских прав в отношении шести детей  удовлетворен в полном объёме, угроза изъятия детей у Лапшиных ликвидирована

2334
2

Вологжанин через суд пытался оспорить результаты сына на ЕГЭ по математике

По мнению мужчины, за выполнение одного из заданий выпускнику должны были поставить как минимум два балла, а не один

3385
2

Итоговую аттестацию обсудят на областном родительском собрании 28 января

Прямая трансляция мероприятия начнется в 17.30 

1086
0

Годовалую девочку нашел прохожий у железнодорожных путей в Соколе

Ребенок жив и здоров, его родителей нашли, материалы проверки передали в следственный комитет

3077
0

Суд отказался лишать родительских прав мать потерявшейся в Тарногском районе двухлетней девочки

Такое решение было вынесено 25 ноября по иску органа опеки и попечительства в лице администрации муниципалитета.

1212
0

В Тарногском районе будут судить мать найденной в лесу двухлетней девочки

Женщину обвиняют в преступлении по ст.125 УК РФ (оставление в опасности)

1714
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Волейболистки череповецкой «Северянки» завоевали бронзу Чемпионата мира по волейболу
Устюжанин получил полтора года условно за угон чужой «Газели»
Мэр Вологды высказался по поводу проведения гей-парадов в городе
В Череповце росгвардейцы вернули домой 9-летнего мальчика
«Кольцо» на перекрестке улиц Конева и Можайского в Вологде начнут расширять в конце августа
Злоумышленники прокололи колеса машины экс-прокурора Череповецкого района
Череповчанка, помогавшая незаконно обналичивать «материнский капитал», предстанет перед судом
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4570
0
19.07.2021 [БлогоVO]

Невероятная Вага-2, вторая поездка

19
0
16.07.2021 [Обзор Прессы]

От $5 тыс. в месяц до €7 млн в год

539
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика