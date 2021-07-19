Бесплатные консультации по вопросам воспитания и образования детей предлагают вологжанам

Бесплатные консультации психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога или методиста могут получить родители в Вологодской области. Это возможно благодаря региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей», который этом году включен в федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование».

– Проект направлен на создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей и реализуется при грантовой поддержке Министерства просвещения РФ. Все услуги для родителей являются бесплатными, а за их получением можно обращаться неоднократно, – пояснила заместитель Губернатора области Лариса Каманина.

Получить услуги родители детей до 18 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также желающие принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, могут как в очном, так и дистанционном режиме.

Помощь оказывают 324 специалиста: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, методисты образовательных организаций.

Как сообщает пресс-служба департамента образования, каждая консультация длится как минимум 45 минут.

Записаться на очную или онлайн-консультацию, а также выбрать специалиста родители могут на сайте www.podderjkasemei35.ru.

– Важной особенностью проекта является максимальное приближение помощи специалистов родителям к месту проживания семьи, – отметила Лариса Каманина. – В 2021 году 174 консультативные площадки открыты во всех муниципалитетах. Они созданы на базе четырех региональных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 84 школ, 81 детского сада, одного учреждения дополнительного образования, одного учреждения среднего профессионального образования, а также трех некоммерческих социально ориентированных организаций.

Вологодская область вошла в число 58 субъектов Российской Федерации, которые получат гранты федерального бюджета на реализацию проекта в следующем году. Средства федеральной субсидии будут направлены трем региональным центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Вологде, Череповце и Тотьме. Организаторы также планируют увеличить количество консультативных площадок в районах, а также расширить возможности дистанционного консультирования родителей по месту жительства.

С начала работы этого проекта в Вологодской области уже 25 тысяч родителей получили более 60 тысяч консультаций специалистов по вопросам развития детей, при этом 95% из обратившихся отметили, что они довольны полученным результатом.

