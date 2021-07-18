Суд на 300 рублей оштрафовал вологжанку, которая облила продавца моющим средством

В Вологде суд привлёк 31-летнюю местную жительницу к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

20 апреля 2021 года в супермаркете на улице Новгородской женщина облила одежду продавца моющим средством. Подсудимая признала вину.

«Пояснила, что поругалась с продавцом, так как та назвала ее воровкой, и плеснула на ее одежду моющим средством с витрины», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемой назначено наказание в виде штрафа в 300 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.