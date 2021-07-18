Дерзкий гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: звезды объявляют полную готовность к новым поворотам судьбы

18.07.2021 [Общество]

Этот период обещает быть насыщенным и интересным для всех знаков Зодиака. Звезды предвещают множество событий – от новых знакомств до внезапных озарений. Следует по максимуму открыться происходящему, возможно, чем-то даже рискнуть. Отсидеться в стороне точно не получится, так что пользуйтесь моментом и получайте удовольствие от жизни.

 

ОВЕН (21.03-20.04)

Выключите внутреннего контролера и позвольте событиям идти своим чередом, ведь на этой неделе у вас будет достаточно энергии для воплощения любых ваших задумок в жизнь. Четко выражайте свои намерения и подкрепляйте их действиями – результат не заставит себя ждать.

 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Сейчас звезды дарят вам уникальную возможность кардинально изменить свою жизнь. Вам стоит лишь отложить надоевшие рутинные дела на потом и выйти навстречу новому. Желаемое исполнится, при этом результат точно не заставит себя ждать.

 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Будьте внимательны – Вселенная дарит вам встречу с вашей родственной душой. Чтобы не упустить вашу судьбу, проявите максимум интереса и внимания к вашим новым знакомым. В этом случае вы не только не пропустите судьбоносную встречу, но и наладите новые контакты, а это всегда полезно.

 

РАК (22.06-22.07)

Звезды намекают, что для Раков настало время очищения от старого и ненужного. Трудности вам сейчас нипочем, вы их попросту не заметите. Вам не придется прилагать каких-то особых усилий, следует лишь широко улыбаться, принимая прекрасные подарки судьбы один за другим.

 

ЛЕВ (23.07-23.08)

Не за горами перемены! Звезды рекомендуют замедлиться и немного отдохнуть. Силы для новых свершений потребуются вам чуть позже, сейчас разумнее будет отдышаться и насладиться моментом. На пользу пойдет даже обычная прогулка по парку в компании самого себя.

 

ДЕВА (24.08-22.09)

Дев поджидают путешествия, которые подарят ярчайшие впечатления и полезный опыт. Главное в вашем путешествии – это люди, поэтому знакомьтесь, общайтесь, готовьтесь слушать и слышать. Вполне возможно, что вам преподнесут какую-то простую истину, к которой вы шли годами.

 

ВЕСЫ (23.09-22.10)

На этой неделе одиноким Весам выпадет шанс познакомиться. С тем человеком, которого они так давно мечтали встретить. Помните, что ничего в жизни не происходит само по себе, поэтому подготовьтесь и покажите себя во всей красе.

 

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Звезды гороскопа дарят вам позитивную энергию, которая на этой неделе будет просто бить ключом. Окружающие люди будут чувствовать необъяснимое влечение к вам, поэтому стоит настроиться на повышенное внимание. Не сидите в четырех стенах, получайте удовольствие от оваций в вашу честь.

 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Звезды прямо говорят вам о том, что сейчас необходимо ловить судьбу за хвост. Перестаньте пропускать самые благополучные моменты вашей жизни и сделайте решительный шаг навстречу собственному счастью.

 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

На этой неделе вы, как Юлий Цезарь, сможете заниматься несколькими делами одновременно, не теряя при этом концентрации внимания. Возникающие сложности вас не остановят и даже не замедлят, ведь сейчас вы максимально собраны и продуктивны. Так держать!

 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Возможно, намеченный вами жизненный маршрут нуждается в небольших корректировках – сейчас хорошее время, чтобы все обдумать и исправить. Ведь этот период наиболее благоприятен, чтобы определиться с внутренними установками и целями.

 

РЫБЫ (20.02-20.03)

На этой неделе вас может окружать полный хаос и неразбериха, но эти обстоятельства будут вам только на руку. Череда беспорядочно происходящих событий подарит вам новые возможности – к примеру, шанс получить новую должность или подписать важный контракт.

Тэги: звездная_жизнь

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