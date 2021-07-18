В Кадуе из-за пожара пришлось эвакуировать жильцов двух многоквартирных домов

В Кадуе из-за пожара эвакуировали жильцов двух домов на улице Чехова. Сообщение о возгорании поступило 18 июля в 02:50.

«На момент прибытия пожарных происходило горение хоз. построек во дворе одного из домов, затем огонь перекинулся на 2-х этажный жилой деревянный дом и далее на 8-ми квартирный кирпичный жилой дом. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев кирпичный дом удалось отстоять и не допустить дальнейшего распространения огня», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Открытое горение ликвидировали около 5 утра. Общая площадь пожара составила 565 кв. метров. Пострадавших и погибших нет. Причины инцидента устанавливаются.