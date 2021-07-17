Вытегорским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного тракториста

В Вытегорском районе на дороге Анненский Мост — Бессоново полицейские задержали пьяного тракториста. Мужчина обратил на себя внимание правоохранителей тем, что по трассе двигался без водительской двери и лобового стекла.

— Полицейские потребовали водителя остановить транспортное средство. Но нарушитель, проигнорировав законное распоряжение сотрудника ДПС, продолжил движение. Чтобы скрыться от преследования, тракторист попытался уйти через пролесок в поле, где патрульный автомобиль не смог бы проехать. Тогда старшим инспектором ДПС было принято решение о применении табельного оружия, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейский выбежал из патрульного автомобиля и сначала выстрелил в воздух, а затем — по колесам трактора. Когда передние и задние колеса справа оказались повреждены выстрелами, тракторист утратил контроль над ситуацией и врезался в дерево. Двигатель заглох.

Выяснилось, что за рулем трактора находился 38-летний местный житель, ранее лишенный права на управление транспортными средствами. Мужчина с трудом вылез из кабины трактора. Освидетельствование показало, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышено практически в 9 раз. Тест показал 1,46 мг/литр при максимально допустимых 0,16 мг/л.

В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов, а также возбуждено уголовное дело по статье о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.