В Вологде угонщики «Опеля» не справились с управлением и врезались в мусорный бак

Сотрудники Росгвардии и полицейские задержали в Вологде троих мужчин, подозреваемых в угоне иномарки.

К сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в Паровозном переулке трое злоумышленников избили владельца «Опель Корса» и решили уехать на похищенном авто.

— Незамедлительно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы увидели, как трое молодых пытаются скрыться с места совершения преступления. Совместно с полицейскими сотрудники Росгвардии задержали нарушителей, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Рядом был обнаружен похищенный автомобиль. По предварительной версии, молодые люди не справились с управлением и въехали в мусорный бак.

Все трое были доставлены в отдел полиции.