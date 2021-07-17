В Вологде угонщики «Опеля» не справились с управлением и врезались в мусорный бак

Сотрудники Росгвардии и полицейские задержали в Вологде троих мужчин, подозреваемых в угоне иномарки.
К сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в Паровозном переулке трое злоумышленников избили владельца «Опель Корса» и решили уехать на похищенном авто.
— Незамедлительно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы увидели, как трое молодых пытаются скрыться с места совершения преступления. Совместно с полицейскими сотрудники Росгвардии задержали нарушителей, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии.
Рядом был обнаружен похищенный автомобиль. По предварительной версии, молодые люди не справились с управлением и въехали в мусорный бак.
Все трое были доставлены в отдел полиции.