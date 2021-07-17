В Вологде угонщики «Опеля» не справились с управлением и врезались в мусорный бак

17.07.2021 [Происшествия]

Сотрудники Росгвардии и полицейские задержали в Вологде троих мужчин, подозреваемых в угоне иномарки. 

К сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в Паровозном переулке трое злоумышленников избили владельца «Опель Корса» и решили уехать на похищенном авто. 

— Незамедлительно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы увидели, как трое молодых  пытаются скрыться с места совершения преступления. Совместно с полицейскими сотрудники Росгвардии задержали нарушителей, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Рядом был обнаружен похищенный автомобиль. По предварительной версии, молодые люди не справились с управлением и въехали в мусорный бак.

Все трое были доставлены в отдел полиции. 

Тэги: угон, Росгвардия, полиция, задержание

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