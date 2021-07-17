В Вытегре при пожаре в цехе деревообработки пострадал мужчина

17.07.2021 [Происшествия]

Днем 16 июля поступило сообщение о пожаре в цехе деревообработки по адресу Ленинградский тракт, 51 в городе Вытегре. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров, здание цеха уничтожено огнем, выгорели два грузовика - ГАЗ и МАЗ.

Пламя также повредило стоящее рядом кирпичное здание и находящееся внутри оборудование. Поврежден бункер для хранения опилок, легковой автомобиль ВАЗ-2111.

Во время пожара 50-летний мужчина получил ожоги тела III степени и госпитализирован в Вытегорскую ЦРБ. Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при сжигании отходов деревообработки.

Тэги: пожар

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