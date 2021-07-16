Четырехлетний мальчик получил травмы в ДТП на Московском шоссе в Вологде

Утром 16 июля на Московском шоссе в Вологде произошло ДТП с пострадавшими.

По данным городского отдела ГИБДД, 38-летний водитель «Нивы Шевроле» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Рено Логан» под управлением 50-летнего мужчины. «Логан» в итоге отбросило на другой «Рено Логан», которым управлял 66-летний мужчина.

В результате столкновения водитель «Нивы» и его четырехлетний пассажир доставлены в больницу с травмами. 52-летняя пассажирка одного из «Логанов» получила ушибы и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение.