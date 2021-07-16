Директора школы в Грязовецком районе оштрафовали на 20 тысяч рублей

16.07.2021 [Общество]

Директора «Юровской школы» в Грязовецком районе оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что при приеме на работу бывшего госслужащего она не уведомила об этом его предыдущее начальство. 

Нарушение антикоррупционого законодательства, как сообщает прокуратура Вологодской области, было выявлено в ходе проверки в июне 2021 года. 

— Установлено, что образовательной организацией заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность государственной службы. В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» директор образовательного учреждения бывшего работодателя сотрудника о заключении трудового договора не уведомила, — сообщает ведомство. 

В итоге в отношении школы как юрлица и в отношении директора были возбуждены дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Мировой судья оштрафовал школу на 50 000 рублей, директора — на 20 000 рублей. Постановления вступили в законную силу. 

Тэги: штрафы, проверки, прокуратура

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