Кружева из коллекции Русского музея впервые покажут публике в Вологде

Выставка «Кружево большой страны» откроется 17 июля в художественном отделе Вологодского музея-заповедника.

В экспозицию войдут 86 предметов из коллекции Русского музея. Это произведения, созданные известными центрами и школами кружевоплетения XVIII - ХХ века. Многие экспонаты зрители увидят впервые – они никогда ранее не покидали фондов музея.

– Выставка продемонстрирует разнообразие художественных традиций кружева, которое служило представителям разных сословий: украшало интерьер, дополняло модные и традиционные наряды, присутствовало в богослужебных предметах, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетители увидят также кружевные изделия советского времени, выполненные для крупных художественных выставок – от юбилея Иосифа Сталина до «Советской России», которая проходила каждые 5 лет и открывалась к очередному съезду КПСС.

Выставка будет работать до 17 октября в художественном отделе Вологодского музея-заповедника по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15, со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30.