225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

16.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 225 новых случаев коронавирусной инфекции, 198 человек выздоровели, 7 умерли. Такие данные 16 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 51 326 пациентам. Большая часть из них — 46 164 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 276 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что рекордное число пациентов с коронавирусом госпитализированы в Череповце за последние сутки - 76 человек. 

Тэги: коронавирус

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