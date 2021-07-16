В Кириллове осудили мужчину, который до смерти избил мать кастрюлей

16.07.2021 [Происшествия]

В Кириллове суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который до смерти избил мать кастрюлей, а потом уехал в ресторан. 

Трагедия произошла в 11 марта 2021 года в местечке Косые Гряды Кирилловского района. Во время пьяной ссоры он избил мать кастрюлей по голове, туловищу и конечностям. Через короткий промежуток времени потерпевшая скончалась на месте происшествия. 

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Рассказал, что за день до происшествия прибыл из Ленинградской области в Кириллов и решил проведать мать. 

— Ссора произошла вечером на кухне после того, когда они стали говорить о покупке дров. Разгорелся конфликт, мать ворчала, стала его выгонять из дома, говорила обидные слова, оскорбляла, провоцировала. Он не сдержался, схватил с печи кастрюлю и нанес матери не менее 10-12 ударов по голове и туловищу. Затем он уснул в комнате, когда утром проснулся, обнаружил мать, которая лежала на кухне на полу в крови. Он перетащил ее в комнату, стал делать искусственное дыхание. Мать не двигалась, он взял покрывало, стал затирать лужу крови. Позвонил брату, сообщил ему, что убил мать, тот велел идти в полицию, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Добравшись до города на попутке, он явился к знакомой, переоделся, а потом пошел к ней на работу в ресторан. Там он выпивал и, как говорит, хотел пойти в полицию, но захмелел. Знакомая предложила снять номер в гостинице, где его и нашли полицейские. 

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. К вновь назначенному наказанию было присоединено не отбытое по предыдущему приговору — семь месяцев лишения права управлять транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.

Тэги: приговоры, убийство

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